Solcellerne stilles op i rækker, og der kommer beplantning for at bevare et grønt præg. Foto: Kenn Thomsen

Stiftelsen har indgået aftale om stor solcellepark

En lokalplan for området skal udarbejdes og godkendes, og der skal også grønt lys for at en tilslutning til elnettet kan ske i samarbejde med energinet.dk.

- I HOFOR er vi meget glade for aftalen med Stiftelsen Sorø Akademi om at opføre en solcellepark ved Sorø. Vi investerer i stigende grad i solenergi, som er blevet en konkurrencedygtig grøn energikilde, der udgør et effektivt supplement til vores vindmølleparker. Vi sætter derfor stor pris på samarbejdet med Stiftelsen Sorø Akademi og håber samtidig, at projektet kan bane vej for samarbejde med andre lodsejere i Danmark, der ønsker at udlægge jord til solenergi, siger Jesper Pedersen, områdechef for Vind & Energihandel i HOFOR i en pressemeddelelse.