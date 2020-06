Stenlille IF vil ændre i ledelse

Fodboldformand Jørgen Andersen er blevet valgt som formand for Stenlille IF - men kun midlertidigt.Foto: Hans-Jørgen Johansen

Sorø - 19. juni 2020 kl. 14:48 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stenlille IF har lige fået ny formand, men det er kun en midlertidig en af slagsen.

Fodboldafdelingens formand Jørgen Andersen har fået posten frem til den 25. august, hvor foreningen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling besluttede forsamlingen nemlig, at tiden er kommet til at se på hele ledelsesstrukturen i idrætsforeningens bestyrelse.

- Det er noget, vi har talt om før, men de senere år har vi prioriteret at få styr på vores økonomi. Det har vi nu, og så er der overskud til at se på strukturen, siger Dorte Ohlsson, der fratrådte formandsposten efter at have haft den i godt ni år.

Ideen er, at lade formændene for de forskellige underafdelinger af Stenlille IF påtage sig den overordnede formandspost på skift for et år ad gangen:

- For vi må konstatere, at det ikke er nemt at finde nogen, der vil binde sig til den post for længere tid ad gangen. Der er ved at blive udarbejdet et forslag til den ekstraordinære generalforsamling, siger Dorte Ohlsson.