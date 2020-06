Dorte Ohlsson har været formand for Stenlille IF i godt ni år. Nu vil hun gerne have bedre tid til familien.Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Stenlille IF skal have ny formand

Sorø - 11. juni 2020

Når Stenlille IF mandag den 15. juni holder generalforsamling bliver et af de vigtige punkter på dagsordenen at finde en ny formand.

Dorte Ohlsson har nemlig valgt at trække sig efter godt ni år på posten. Det gør hun ikke i utilfredshed, men først og fremmest for at få bedre tid til sin familie:

- Jeg har en søn, der spiller divisionsfodbold i en anden klub, og en anden søn, der spiller fodbold også i en anden klub. Så jeg har travlt med at være chauffør. Og i det hele taget vil jeg gerne have mere tid til min familie, siger Dorte Ohlsson.

Hun forlader posten med ro i maven.

- Jeg efterlader foreningen i god stand. Jeg ved, at der er styr på regnskab og økonomi. I det hele taget er der styr på foreningen, så jeg har helt ro i maven over at overlade posten til en anden.

Heller ikke en anden bestyrelsespost kan friste:

- Nej, jeg trækker mig helt ud af bestyrelsen. Men selvfølgelig står jeg til rådighed, hvis jeg kan hjælpe med noget. Det er jo ikke sådan, at jeg bare kapper al forbindelse. Jeg bor jo også stadig i byen, siger Dorte Ohlsson.

Endnu er der ingen, der officielt har meldt ud at være interesseret i at overtage formandsposten.

- Jeg har hørt et rygte, men det er kun et rygte, så det kan jeg ikke sige mere om, siger Dorte Ohlsson.

Generalforsamlingen bliver holdt ved Stenlille Hallen og begynder klokken 18.30. På grund af corona- situationen bliver det en stående generalforsamling, og hvis mange mennesker møder op, bliver den formentlig afviklet udendørs.