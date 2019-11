Fodboldformand i Stenlille IF, Jørgen Andersen, blev i foråret »Årets Leder i Sorø Kommune«. Her ses han sammen med borgmester Gert Jørgensen. Onsdag tilfaldt der klubben mere hæder, da SIF blev kåret til »Årets Børneklub 2019« af DBU Sjælland. Foto: Kim Rasmussen

Stenlille IF blev årets børneklub på Sjælland

Sorø - 14. november 2019 Af Bjarne Stenbæk

DBU Sjælland kunne onsdag kåre Stenlille IF til årets bedste børneklub. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der var både overraskelse og glæde, da DBU Sjælland onsdag gæstede Stenlille IF for at overrække en pokal og et diplom som bevis på, at klubben er valgt til »Årets Børneklub 2019« under DBU Sjælland.

- Det er simpelthen så fedt, siger fodboldformand Jørgen Andersen, der er primus motor i fodboldafdelingen sammen med Rikke Broe.

- Det er en bevidst satsning fra vores side, der nu bærer frugt. For fire-fem år siden havde vi næsten ingen børnespillere.. Vi sadlede om og valgte at satse på børnene og tage konstateringen, at vi er en breddeklub, alvorligt. Vi har plads til alle.

Sammen med DBU Sjælland åbnede SIF »Bold og bevægelse« for de 2-6 årige, og nu har klubben både et U5- og et U6-hold. Også »Pigeraketten« blev søsat. I samarbejde med Stenlille Skole kom 65 piger til fodboldtræning - det har givet et permanent pigehold med 16 deltagere.

Udover de nævnte hold tæller SIF nu også et U7, et U8, et U9, et U10-11 og et U13 hold hos drengene samt et U11 pigehold.

- Vi har nu 180 fodboldmedlemmer, hvoraf de 70-75 er børn, fortæller Jørgen Andersen.

- Vi sigter på at få endnu flere til at spille fodbold, men vi har også fokus på, at vi skal kunne give alle en god oplevelse, så vi skal i fodboldafdelingen kunne følge med.

- I SIF er vi stolte over, at vi i sådan en relativt lille klub kan gøre et stykke arbejde, der bliver lagt mærke til, fortsætter han.

- Det er et kæmpe skulderklap til trænere og bestyrelse, og en anerkendelse af, at det også er lykkedes os at få engageret forældrene på en god måde. Selv om det godt en gang i mellem kan være lidt op ad bakke, får man helt naturligt ny energi af at få sådan et skulderklap. Når børnene gerne vil være her, må vi jo gøre noget rigtigt. Nu skal vi i ledelsen have en snak om, hvordan vi får det bedste ud af titlen både med tanke på forholdene for spillerne og kommercielt.