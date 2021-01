Med hæderen til Stenlille IF følger også et banner og nogle fodbolde samt en pokal og et diplom. Fra venstre er det bestyrelsesmedlem Rikke Broe og formand Jørgen Andersen fra Stenlille IF samt fra DBU Sjælland formand Jakob Koed, og bestyrelsesmedlem Thomas Gram. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Stenlille IF blev »Årets Fodboldklub«

DBU Sjælland overrakte tirsdag aften Stenlille IF det synlige bevis på, at klubben er kåret til »Årets fodboldklub på Sjælland«.

Sorø - 26. januar 2021 kl. 19:50 Af Bjarne Stenbæk

Der er ikke noget at sige til, hvis formanden for Stenlille IF, Jørgen Andersen, har svært ved at få armene ned i øjeblikket. I 2019 blev Stenlille IF kåret til »Årets Børneklub« under DBU Sjælland, og tirsdag aften kunne Jørgen Andersen i Stenlille Hallen på sin klubs vegne modtage en ny hæder fra DBU Sjælland: »Årets Fodboldklub 2020«.

- Det er jo et kæmpe skulderklap, siger Jørgen Andersen.

- Vi har i Stenlille IF satset helt bevidst på fodbolden, og så er det jo fantastisk, at andre også får øjnene op for det arbejde, vi laver. Det er vi stolte af. Læs videre efter billedet.

Der var en flot pokal til Stenlille IF. Den vises her frem af bestyrelsesmedlem i DBU Sjælland, Thomas Gram. Foto: Jens Wollesen.

For fire-fem år siden havde klubben næsten ingen børnespillere.. Derfor valgte SIF at satse på børnene og tage konstateringen, at det er en breddeklub, alvorligt. Her er der plads til alle. Nu er der også et nyt seniorhold på vej.

Sammen med DBU Sjælland åbnede SIF »Bold og bevægelse« for de 2-6 årige, og nu har klubben både et U5- og et U6-hold. Også »Pigeraketten« blev søsat. I samarbejde med Stenlille Skole kom 65 piger til fodboldtræning - det har givet et permanent pigehold med 16 deltagere. Dertil kunne DBU Sjællands formand, Jakob Koed føje, at Stenlille IF skaber et fantastisk fællesskab.

- Stenlille IF er ikke bare en del af lokalsamfundet. Klubben er i høj grad lokalsamfundet, sagde han og roste også klubben for at have sat et fodboldprojekt i søen for børn med diagnoser og fysiske handicaps.

Udover de nævnte hold tæller SIF nu også et U7, et U8, et U9, et U10-11 og et U13 hold hos drengene samt et U11 pigehold.

- Vi har nu 180 fodboldmedlemmer, hvoraf de 70-75 er børn, fortæller Jørgen Andersen.

- Vi sigter på at få endnu flere til at spille fodbold, men vi har også fokus på, at vi skal kunne give alle en god oplevelse, så vi skal i fodboldafdelingen kunne følge med.