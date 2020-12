- Stenlille IF går på tidlig juleferie, siger formand Jørgen Andersen: Foto: Hans-Jørgen Johansen

Stenlille IF: Godt at det sker så tæt på juleferien

Stenlille IF stopper alle aktiviteter nu og går på juleferie.

For idrætsforeningerne betyder corona-restriktionerne, at det er slut med indendørs træning foreløbig frem til 3. januar.

- Jeg har godt nok ikke talt med nogle af mine bestyrelseskolleger endnu, men meldingen er så klar, at jeg ikke er i tvivl: Vi lukker ned og går på tidlig juleferie, siger formanden for Stenlille IF, Jørgen Andersen.

- Det er godt nok træls for børnene og de unge, men når det nu skal være, så er det fint, at det sker så tæt på julen, hvor vi i forvejen ligger stille.

Jørgen Andersen siger, at Stenlille IF hele vejen igennem har fulgt de anvisninger, der er kommet fra DGI og DBU.

- I fodboldafdelingen havde vi allerede efter pressemødet 7. december lukket alt ned, fortsætter han.

- Det gjorde Dianalund IF og andre klubber omkring os også. Det mener vi, var den rigtige beslutning, og så kom vi heller ikke i den situation, at spillere fra andre klubber søgte til Stenlille for at spille fodbold. Jeg læste om en tennisklub, der efter nedlukningen i hovedstadsområdet fik 25 nye medlemmer. Men det er altså ikke stilen. Det havde vi under alle omstændigheder sagt nej tak til.

- Vi overvejer ikke i øjeblikket at sætte alternative aktiviteter op udendørs, fortsætter han.

- Men nu må vi se, hvor langvarigt det bliver. Jeg frygter i hvert fald, at vi ikke kan komme i gang igen 3. januar. Det kan sagtens vare længere endnu, og det er selvfølgelig ærgerligt, men corona er et stort problem for vores samfund, så nu må vi vise samfundssind.