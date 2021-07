Stenkast-sag ved Sorø: Her er sagen nu

Var det et stenkast eller et stenslag, der ramte en personbil på vestmotorvejen ved Sorø - tæt ved Skolebroen på Rustkammervej - den 8. juli 2021 sent på eftermiddagen?

Et enkelt vidne henvendte sig lige efter hændelsen på motorvejen med et tip om, at han/hun havde set to drenge på cykel ved Skolebroen, og at de udviste »mistænkelig adfærd«. Vidnet er blevet afhørt igen, men der er ikke kommet flere oplysninger i sagen om de to drenge, der måske/måske ikke har noget med stenkast-sagen at gøre,