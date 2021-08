Stemte imod anmeldelse: Jeg tror ikke kommunaldirektør ville berige sig

Se billedserie Frigængernes Niels Aalbæk Jensen stemte imod at politianmelde kommunaldirektør Søren S. Kjær. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Frigængernes Niels Aalbæk Jensen stemte imod en politianmeldelse af Sorø Kommunes kommunaldirektør, Søren Kjær

Det var med 23 stemmer mod 1, at kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune onsdag aften besluttede at politianmelde kommunaldirektør Søren Kjær for misbrug af et kommunalt betalingskort. Frigængernes Pia Hvid forlod mødet efter den åbne del. Derfor var der ved afstemningen i det lukkede møde kun 24 medlemmer tilbage i kommunalbestyrelsen, og stemmen imod at politianmelde Søren Kjær kom fra Frigængernes Niels Aalbæk Jensen.

Ingen hensigt - Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at Søren Kjær har haft til hensigt at få penge i lommen, siger han.

- Jeg tror heller ikke, at det, der er foregået, er ulovligt i strafferetslig forstand.

Niels Aalbæk Jensen peger på, at Søren Kjær har været embedsmand på et relativt højt niveau dels i Miljøministeriet og dels i Dragør Kommune i en lang årrække. Han kom til Sorø fra et job som direktør for Plan, teknik, miljø og kultur og var desuden fungerende direktør for velfærdsområdet.

- Han har i disse mange år aldrig fået så meget som en påtale. Så laver han en enkelt fejl, og så skal hammeren falde så hårdt. Det er jeg ikke enig i, siger Niels Aalbæk.

- Jeg må ikke udtale mig om sagen som sådan, da det er en personalesag, men jeg må gerne sige, at der er kernepunkter, der stadig er ubesvarede, og fordi de er ubesvarede, drager man så nogle konklusioner.

Folkedomstolen - Måske kan man sige, at det bedste ved politianmeldelsen er, at det nu bliver afklaret, om der er sket noget strafbart. Anmeldelsen kan jo munde ud i, at Søren Kjær bliver renset. Ærgerligt er det så bare, at hvis nu Søren om halvandet år bliver frikendt, så får det formentlig ikke nær den opmærksomhed eller omtale, som vi oplever lige nu, fortsætter han.

- Og folkedomstolen har jo forlængst dømt ham. Jeg er i øvrigt forundret over, at nogle af mine kolleger i kommunalbestyrelsen har været ude med meget bastante udtalelser om, hvad der skal ske. Det er ikke værdigt.

En anden årsag til, at Aalbæk stemte imod ligger i, at han ikke mente, at der skulle stå et enigt byråd bag anmeldelsen.

- Hvis der havde gjort det, havde folkedomstolen jo netop fået det indtryk, at der her er sket noget kriminelt, siger han.

- Havde der været tale om en halv million, havde vi stået i en helt anden situation. 9.500 kroner er selvfølgelig også penge, men det er dog et overskueligt beløb, og det er første gang, manden begår en fejl. Jeg synes, det her er for hård en reaktion.

Et menneske Niels Aalbæk siger, at vi efter hans mening skal passe på med at skabe et samfund, hvor den sti, man må bevæge sig på, bliver så smal, at det næsten er umuligt at holde sig inden for grænserne.

- Der er ingen af os, der i længden bryder os om at have ledere, der balancerer på så smal en sti. De er hverken kreative, innovative eller inspirerende, siger Niels Albæk Jensen.

- Og hele tiden skal vi også huske os selv og hinanden på, at der er et menneske bag. En kommunaldirektør er også et menneske, og han har også krav på at blive behandlet ordentligt.