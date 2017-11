Stemmeprocent skuffede

- I 2013 var vi oppe på 74 pct., og vi havde da håbet at nå højere denne gang, men så længe vi ikke ligger under landsgennemsnittet, skal vi nok være rimeligt godt tilfredse, siger borgmester Gert Jørgensen.

I 2013 havde byrådet undervejs i perioden lukket tre skoler, og det var måske med til at sætte lidt ekstra »fut i løjerne«, da der skulle afgives stemme. I Sorø Kommune blev der ligesom på landsplan kørt kampagner for at få borgerne til at sætte kryds, og kommunen stod også bag to demokratidage - en i Sorø og en i Dianalund. Demokratidagene fokuserede især på førstegangs-vælgerne.