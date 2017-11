Retten i Næstved har frifundet en 31-årig mand i en sag om blufærdighedskrænkelse. Foto: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: Statsadvokat: Frifindelse af 31-årig klubansat skal ikke ankes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Statsadvokat: Frifindelse af 31-årig klubansat skal ikke ankes

Sorø - 29. november 2017 kl. 16:58 Af Ulla Grundtvig Brask og Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 31-årig mand, der var ansat i Sorø Kommune som pædagogmedhjælper og klubansat, er blevet frifundet i en sag ved retten i Næstved.

Han var tiltalt for blufærdighedskrænkelse mod en 17-årig kvinde, der var bruger af en klub i Sorø Kommune, og han risikerede en fængselsstraf i sagen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det endte nemlig med at være påstand mod påstand i retslokalet. Det fortæller Susanne Bluhm fra anklagemyndigheden i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Hun er politiets anklager i sagen.

- Der var ikke nogen objektive beviser, ligesom der heller ikke var nogen vidner i sagen. Så tvivlen kom den tiltalte til gode, siger Susanne Bluhm.

Ifølge anklageskriftet mente politiet, at den 31-årige i midten af februar 2017 i sin egenskab af netop pædagogmedhjælper og klubansat blandt andet havde befølt den 17-årige på brysterne og forsøgt at kysse den unge kvinde.

Den 31-årige skulle også have opfordret hende til at sutte på sit lem, og det afslog den 17-årige. Derefter onanerede han sit lem, indtil han fik sædafgang, fremgår det af anklageskriftet. Men manden blev altså frifundet for anklagerne mod ham.

Der var dog uenighed om skyldsspørgsmålet hos sagens tre dommere. Én dommer mente, at manden skulle var skyldig og skulle dømmes, mens de to andre mente, at han skulle frifindes, hvilket han også blev.

Uenigheden er årsag til, at anklageren efterfølgende sendte sagen videre til Statsadvokaten for at få vurderet, om dommen skulle ankes. Og beskeden fra Statsadvokaten er, at sagen ikke skal ankes.

Dermed er frifindelsen af den 31-årige mand endelig og retssagen er nu afsluttet.

- Nogle gange ser forklaringen anderledes ud i retten, end den gjorde ved politiafhøringen. Men jeg kan ikke sige andet end, at vi tager det til efterretning. Retten har vurderet, hvad der kunne anses som bevist, siger anklager Susanne Bluhm.

Sorø Kommune oplyser, at den pågældende mand ikke længere er ansat i kommunen.