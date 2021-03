Se billedserie Lysceremonien er altid en smuk og stemningsfuld oplevelse. Foto: Morten Chas Overgaard

Stafet for Livet tænder igen lys og håb

Sorø - 14. marts 2021 kl. 16:16

Lørdag d. 11. september klokken 12.00 tænder Stafet for Livet Sorø atter lys og håb for de mange mennesker, der på én eller anden måde er påvirket af kampen mod kræft.

Styregruppen for Stafet for Livet Sorø vil - på trods af corona - stadig gerne fastholde budskabet, opmærksomheden og kampen mod og med kræft. Det er så vigtig en sag, at det også i år skal markeres.

- I september 2020 havde vi nogle fantastiske timer sammen i fællesskab på afstand med en virtuel stafet - sideløbende med små fællesskaber på holdene i og omkring Sorø. Men vi vil gerne tilbage til den oprindelige form, hvor stafetten varer 24 timer. Dette for at markere, at kampen mod og med kræft ikke holder pause, bare fordi det er nat, siger Anne Grethe Thede Jensen, formand for Stafet for Livet Sorø.

- Vi holder derfor gang i Stafet for Livet Sorø fra lørdag den 11. september klokken 12.00 og 24 timer frem, og glæder os til at dele den helt specielle og meget smukke stemning, der er på stafetten om natten, siger hun.

Stafet for Livet Sorø vil igen i år være en virtuel stafet, hvor de officielle indslag sendes fra Facebook-siden: facebook.com/stafetforlivetsoroe

- Vi håber at få gang i den fysiske del af stafetten også, naturligvis med respekt for restriktioner og anbefalinger i september måned. Det kan være, at de enkelte hold kan mødes og lave gå- og løberuter forskellige steder. Vi håber også, at der kan laves samlinger i byen, hvor der spilles livemusik, laves yoga, oplæsning, tryllerier, afholdes auktioner, udstillinger eller andet, forklarer Anne Grethe Thede Jensen.

Styregruppen er allerede i fuld gang med at planlægge alt det praktiske omkring stafetten, så hvis man har lyst til at høre mere om, hvad Stafet for Livet Sorø er - eller måske blive en del af styregruppens fællesskab, så er man velkommen til at sende en mail til Anne Grethe på: ag@thede.dk

Næste styregruppemøde holdes den 25. marts klokken 17, og her er man velkommen til at deltage virtuelt, hvis man har lyst.

Der er mulighed for at tilmelde sig Stafet for Livet Sorø allerede nu på hjemmesiden: stafetforlivet.dk/stafet/soroe

- Vi opfordrer alle de hold, der plejer at være med, til at tilmelde sig igen, ligesom det vil være skønt med mange nye hold. Vi er mange, der har været med i flere år, og som gerne vil fortælle om alt det gode ved Stafet for Livet Sorø, siger Anne Grethe Thede Jensen. Hun forklarer videre:

- Vi vælger den kombinerede form med både online og fysisk deltagelse - både af respekt for de mennesker der gerne vil deltage, men som ikke har muligheden for at møde op, og så i håb om, at vi kan få lov at opleve lidt af den skønne stemning, vi plejer at have på stafetpladsen i Sorø.