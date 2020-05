Stafet for Livet er aflyst i 2020

- Stafetten handler om fællesskab og nærvær, og lige netop dét kan udgøre en risiko for smitte med coronavirus for både deltagere, frivillige og ikke mindst fighterne. Vi skal passe på os selv og hinanden - også selvom stafetten først er i september måned, skriver arrangørerne i begrundelsen.

- Vi i styregruppen, er selvfølgelig triste, for vi har alle brug for noget smukt og godt at se frem til i denne specielle tid. Men det må vente til 11.-12. september 2021. Vi håber selvfølgelig på forståelse og opbakning fra jer alle - både deltagere, kunstnere, sponsorer og frivillige, og vi vil bruge den ekstra tid til at gøre denne rørende tradition med alle de ganske særlige øjeblikke værd at vente på.