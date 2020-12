Stadig ledige pladser i klosterkirken

Af Ulla Grundtvig Brask Der er fuldt booket til julegudstjenesterne i Sorø Klosterkirke den 24. december. Men der er stadig ledige billetter til den ekstra-ordinære gudstjeneste den 23. december og til gudstjenesten den 25. december. Det melder Sorø Sogn. Billetter kan bookes via www.pladsikirken.dk .

De nye corona-retningslinjer for folkekirkerne kommer ikke til at ændre noget væsentlige på planerne for Sorø Klosterkirke, siger sognepræst Kristian Østergaaard.