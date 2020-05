Stadig forbud mod besøg på plejehjem

- Vi er på vej mod mere normale tilstande, og ligesom vores borgere og deres pårørende glæder vi os til, at vi kan begynde at åbne op for besøg på plejecentrenes udearealer. Vi følger de centrale udmeldinger nøje, og det er positivt, at der nu er indgået en politisk aftale. Både beboere og medarbejdere på plejecentrene har gjort et fantastisk stykke arbejde under coronakrisen, og nu må vi blot afvente, at Sundhedsstyrelsen udarbejder retningslinjer for besøg på udearealer, så vi kan sikre os, at den gradvise genåbning hos os sker på ansvarlig vis. Det vigtigste er, at vi fortsat passer bedst muligt på vores ældre og udsatte borgere i forhold til at mindske risiko for smitte.