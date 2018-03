Sprintløbere indtager Sorø midtby

»Danish Spring« er et årligt tilbagevendende stævne der holdes i marts måned, og som kickstarter sæsonen for sprintløb. Eliten stiller op for at teste formen hos sig selv - såvel som hos modstandere.

Sprintdisciplinen i orientering foregår i byområder, hvor der løbes hurtigere end til disciplinerne i skoven. Med høj puls skal der træffes hurtige og afgørende vejvalg i byens gader og stræder for at finde posterne hurtigst muligt.

- Et halvt års ihærdigt arbejde skal nu afvikles, og vi glæder os at stå for en helt særlig sportsbegivenhed i Sorø by. Vi håber, at mange af byens borgere kommer forbi Holberg Arkaden og Sorø Hallen, hvor man vil kunne opleve en helt særlig stemning.