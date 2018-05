Ole Ring, som mange kender ham. I fuld firspring, iklædt fornuftigt landmandstøj og gummistøvler. Og hvis man lytter godt efter, kan man næsten høre hans karakteristiske latter. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sportens mand fylder 80 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportens mand fylder 80 år

Sorø - 12. maj 2018 kl. 09:19 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ole Ring, Sorø, fylder 80 år den 16. maj.

Næppe nogen anden enkeltperson har i nyere tid betydet så meget for det lokale idræts- og forsamlingsliv i Sorø Kommune som Ole Ring.

Onsdag 16. maj fylder han 80. En høj alder for så ungdommelig en mand, der da også først for et par måneder siden valgte at stoppe som formand for Sorø Sportsråd efter at have siddet på posten i sammenlagt næsten 30 år.

Og det er via Sorø Sportsråd, at Ole Ring har arbejdet hårdt for at skaffe nye og bedre faciliteter for det lokale idrætsliv. Om det var landsbyfestpladsen i Bjernede, ekstra-hal til Stenlille, udnyttelse af Grønningen til flere idrætter, igangsættelse af sommerferie-aktiviteter for børn eller noget helt andet.

Det er også Ole Rings fortjeneste, at der blev etableret et foreningernes hus i de tidligere værkbygninger for enden af Frederiksvej i Sorø. En indsats, han i 2010 fik Sorø Kommunes kulturpris for.

Privat bor han på en gård i Lyng, hvor han ved siden af timerne i sportsrådet og det reklamebureau, han også har drevet, har et landbrug.

Jordens bedste landmand er han - med egne ord - ikke, men at få det landbrug var en mangeårig drøm, der gik i opfyldelse, da han flyttede til Sorø.

Sport er ikke kun noget, han taler om. Han har været konkurrence-løber. Det blev til 83 maraton-løb - det bedste i tiden to timer og 30 minutter - og han var også i mange år en aktiv orienteringsløber i Sorø.

Løbeskoene er smidt i skraldespanden, men stædig som han er, har han senest kastet sig over en anden sport. Nemlig fodbold, som han dyrker sammen med nogle andre gamle drenge i LBI.

Indimellem landbrug og træning ser han, der er far til seks børn og mange flere børnebørn, alle Brøndbys fodboldkampe eller læser med stor fornøjelse i Grimbergs Verdenshistorie.

Den runde dag bliver fejret med en privat fest.

Læs hvad andre, der kender Ole Ring godt, siger om ham. Det er i DAGBLADET Ringsted og Sjællandske lørdag.