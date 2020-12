Se billedserie John Rindal er indehaver af ølbaren Fam. Ægir, der ligger på Torvet i Sorø. Foto: Jørgen Jørgensen

Spisesteder er optimistiske trods nedlukning

Sorø - 10. december 2020

Fredag klokken 16 lukker Marianne Vinding Café Corner for 2020. Caféen i Dianalund Centret har valgt ikke at tilbyde take-away-mad, selv om hun faktisk gerne må som restauratør under corona-restriktionerne.

- Jeg har valgt, at jeg under denne nedlukning vil bruge tiden på noget andet i caféen. Noget af alt det jeg ikke kan nå normalt, siger Marianne Vinding. Der er for eksempel nogle gulve, der skal males.

Det var planen, at hun ville starte juleferien om en uge, men den kom altså før end ventet.

Corona-restriktionerne har gjort det svært at være nystartet café. Café Corner åbnede i september 2019.

- Caféen fortsætter, når vi får lov igen i 2021. Helt sikkert. Men nedlukningerne koster mig jo nogle private penge. Det gode er, at jeg stadig synes, det er sjovt, og at borgerne i byen bakker op om caféen, siger Marianne Vinding.

På restaurant Støvlet Katrine på Slagelsevej i Sorø har indehaver Lars Mortensen travlt med både at lave mad, omorganisere og regne.

- Vi mister 300.000-400,000 kroner i omsætning, fordi vi skal lukke for siddende gæster nu. Men vi kører videre med take away, siger Lars Mortensen, der trods torsdagens udmelding fra regeringen er optimistisk med hensyn til fremtiden.

- Vi kommer godt igennem det her med hjælp fra kompensations-pakken og den store opbakning, som vores gæster altid giver os. Jeg regner ikke med, at vi kommer til at skulle fyre medarbejdere, siger Lars Mortensen.

Den sidste øl serveres på ølbaren Fam. Ægir på Torvet i Sorø torsdag aften, og den skal drikkes færdig inden klokken 22. Indehaver John Rindal har valgt at lukke torsdag aften. Han kommer stærkt igen i 2021, lover han.

- Jeg må indrømme, at jeg er lidt splittet omkring denne her nedlukning. På den ene side er det jo fedt at få tre ugers sammenhængende ferie. Det har jeg ikke prøvet meget længe. På den anden side ville jeg da hellere gå og hygge mig i baren med mine dejlige kunder, siger John Rindal, der får glæde af kompensations-reglerne for branchen.

Han glæder sig til helt »normale tilstande« på ølbaren.

- De sidste par måneder har der generelt været god søgning til baren på hverdagene, men weekenderne har været alt for stille, fordi vi skulle lukke klokken 22. Jeg glæder mig til at få mere liv i baren på et tidspunkt i 2021, siger John Rindal, der gerne vil sende en verbal skideballe til alle dem, der fortsat ikke tager sygdommen alvorligt nok og sjusker med hygiejne og mundbind. Eller tager til sociale sammenkomster selv om nogle blandt deres tætte relationer er testet positive for covid-19.

- De er nogle paphoveder. Deres adfærd har konsekvenser for et helt samfund. Mennesker der bliver syge eller dør, og forretningsdrivende der er truet på økonomien. Det er ikke i orden, raser han.