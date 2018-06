Krebshuset har været landevejskro siden 1700-tallet. Siden 1924 med sin nuværende placering. Fremtiden kan byde på et anderledes liv for det gamle sted. Foto: Bjarne Stenbæk

Spil-virksomhed vil gerne købe Krebshuset

Udover kontorer er det tanken, at der på stedet skal være lager for internetvirksomheden, en fysisk butik, der er åben hver dag, og at restaurationslokalerne skal indrettes som spille-café, hvor man kan købe let mad og drikke. Her vil også blive holdt større spille-events.