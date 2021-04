Spil fodbold med Disney og Stenlille IF

Mandag den 26. april søsættes »Playmakers inspired by Disney« på fodboldbanerne i Stenlille. Arrangementet, der også har såvel UEFAs som DBUs stempel, står Stenlille IF for, og det er rettet mod piger i alderen 5-8 år.

Playmakers anvender en historiefortællingstilgang med de meget kendte Disney-universer for at motivere flere piger til at se det sjove i regelmæssig fysisk træning og fodbold. Kombinationen af legende fodboldøvelser og historiefortællinger skal give pigerne sjove og unikke oplevelser, som forhåbentlig bliver startskuddet til et fodboldeventyr, hvor fodbolden vil bidrage med en masse magiske øjeblikke.