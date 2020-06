Spejderne får et ekstra stykke jord

Spejderne har tidligere haft et stykke jord stillet til rådighed af Filadelfia, men den aftale er opsagt efter at Filadelfia har solgt den pågældende ejendom.

Af hensyn til den planlagte udstykning af Pilegårdstrekanten, ønsker kommunen nemlig ikke, at spejdergrunden kommer til at rage for langt ind i området. Så grundstykket bliver kun 13 og ikke kun 15 meter bredt. Alt i alt får spejderne små 800 kvadratmeter ekstra at boltre sig på. De skal ikke give noget for jorden, men afholde udgifterne forbundet med salget - såsom landmåler, tinglysning, etc.