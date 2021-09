Formanden for Social- og Sundhedsudvalget beklager, at udvalget må gå til kommunalbestyrelsen med et ønske om en tillægsbevilling på 11,6 millioner kroner - men det er nødvendigt for at løse opgaven på det specialiserede voksenområde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Specialområde søger 11,6 millioner kroner i kassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Specialområde søger 11,6 millioner kroner i kassen

Social- og Sundhedsudvalget har økonomiske udfordringer.

Sorø - 17. september 2021 kl. 05:23 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det specialiserede voksenområde har store problemer med at få det afsatte budget til at dække de reelle udgifter. Kort sagt kan det simpelthen ikke lade sig gøre, og derfor går Social- og Sundhedsudvalget nu til byrådet med et ønske om at få 11,6 millioner kroner fra kassen samt at få afsat tilstrækkelige midler i budgetterne for de kommende år.

- Det er et problem, der er generelt over hele landet, siger udvalgets formand, Lars Schmidt (DF).

- Vi skal naturligvis levere en ordentlig service, men her er der i øvrigt ikke så meget at gøre, for der er tale om skal-udgifter, ikke kan-udgifter. Dertil kommer, at behovet på det område stiger støt.

Skuffende Lars Schmidt mener også, at kommunerne skal forsøge at råbe regeringen og Folketinget op.

- Det er skuffende, at Kommunernes Landsforening uden resultat kan gå til regeringen med et ønske om, at der tages ansvar for området, der jo i vis udstrækning er reguleret fra centralt hold. KL havde et ønske om, at der fra statens side afsættes midler, der gør det realistisk for kommunerne at løse opgaven, fortsætter han.

- Og så kommer regeringen tilbage med et rundt 0. Det er ganske enkelt dybt skuffende. Heldigvis har vi i Sorø Kommune en fornuftig økonomi, så vi kan formentlig nok klare det denne gang, men det kan ikke blive ved.

Regnestykket Det specialiserede voksenområde er udfordret med i alt 17,6 millioner kroner. Dertil kommer, at ældreområdet forventer et merforbrug på 2,2 millioner kroner. Til gengæld forventer hjælpemiddelområdet en mindre udgift på 1,3 millioner kroner, mens der på andre områder er 300.000 kroner i mindre forbrug.

Merudgifterne kommer dels fra sager om tillægstakster, overgang fra ung til voksen, borgere med massiv støtte i egen bolig og det forhold, at der er flere borgere i botilbud.

- På positivlisten kan vi skrive Kompasset. Det gavner både borgerne og kommunens økonomi, siger Lars Schmidt.

I Kompasset kan borgere, der er udfordret psykisk, fysisk eller socialt eller har andre dilemmaer får rådgivning og støtte til at komme videre i livet.

Dertil kommer, at udvalget på sit møde i april satte en række indsatser i søen i kølvandet på, at en faglig koordinator på området blev ansat 1. februar.

Blandt andet via at etablere flere lokale tilbud, at indføre bedre styringsmodeller og at gennemgå alle procedurer kritisk med henblik på at opnå en bedre drift og en bedre koordinering mellem de forskellige tiltag og områder.

Sammenlagt skal det arbejde kunne dække de resterende 6 millioner kroner.