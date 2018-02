Se billedserie John Christoffersen, der også er formand for SOR IF, blev valgt til ny formand for Sorø Sportsråd. Foto: Per Christensen

Sparekniv rammer ferie-aktiviteter

Ole Ring takkede af, og John Christoffersen blev valgt til ny formand for Sorø Sportsråd. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sommerferieaktiviteterne er en af Sorø Sportsråds største succeser, men i 2017 løb økonomien fra aktiviteterne, og det kunne ses på rådets regnskab, der udviste et underskud på 49.719 kr.

- Vi har nu kun 51,884 kr. i kassen, og det er efter min opfattelse det mindste, vi kan have, sagde den afgående formand, Ole Ring, i sin beretning på rådets generalforsamling i Sorø Hallen onsdag aften.

Aktiviteterne kostede 120.400 kr. inklusiv trykning af program til omkring 22.000 kr. - men eksklusiv 10.000 kr. til det nye og absolut velbesøgte tiltag »Åben hal«. Indtægterne lå på 73.000 kr.

- Det betyder, at vi må reducere i betalingen for sommerferieaktiviteterne i 2018, fortsatte Ole Ring, der dog skulle have forsamlingens godkendelse. Og det fik han.

Betalingen pr. time bliver sat ned fra 200 kr. i timen til 140 kr. i timen. Samtidig vil »Åben hal« i Sorø Hallen ikke blive en hel uge, og så kigger man også lidt på aktiviteterne.

- Vi havde i år blandt andet en rideklub, der havde aktivitet flere timer hver dag - men med kun én deltager. Det accepterer vi ikke i 2018, sagde Ole Ring.

- Nogle af foreningerne vil blive bedt om at sætte antallet af arrangementer ned.

John Christoffersen fra SOR IF fremhævede den nye hjemmeside, hvor brugerne kan søge både på dag, på lokation og på aktivitet.

- Vi tror på, at det var medvirkende til, at deltagerantallet i 207 steg med 25 pct. i forhold til 2016, sagde han.

- Det vi vi selvfølgelig også fortælle kultur- og fritidsudvalget i håbet om, at vi kan opnå et større tilskud.

Erik Rosbirk fra triatlonklubben undrede sig over, at det er nødvendigt at betale idrætslederne for at beskæftige børnene i sommerferien. Til det svarede Ole Ring, at tiderne har ændret sig, og at sommerferieaktiviteterne også benytter sig af hjælp fra lønnet personale som fort eksempel Ung Sorø. Endelig er der jo også tale om, at de frivillige rent faktisk bruger en del af deres sommerferie på aktiviteterne.

Selv om Ole Ring trak sig fra formandsposten i Sorø Sportsråd, fortsætter han i spidsen for arbejdet for at få etableret skaterbanen som nabo til BMX-banen. Banen forventes at koste 1,25 mio. kr., og der er kun 252.500 kr. i kassen. Der ligger et væsentligt stykke arbejde med fondsansøgninger med videre foran Ole Ring.

Pumptrackbanen er til gengæld etableret - ikke mindst takket være Klaus Nielsen fra Sorø Bicycle Club. Der kan køres på banen nu, men når vejret bliver bedre færdiggøres anlægget med en belægning af stenmel. Sportsrådet lægger indtil 3.000 kr. i projektet.

Valgene gik glat igennem. John Christoffersen blev valgt til formand, og hans plads som sekretær overtages af Stephen Møller Hansen. John Karlsen fortsætter som næstformand og Svend Panse som kasserer, ligesom Inge Juhl og Dorthe Olsson fortsat er menige forretningsudvalgsmedlemmer.

Der kan vælges yderligere to til forretningsudvalget, og fra den nye formand lød en opfordring til, at interesserede melder sig.