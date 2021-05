Sparekasse bliver til en mødefilial

- Samtidig oplever vi, at færre i det daglige benytter sig af filialen og i stedet betjener sig selv via vores digitale løsninger, ringer eller skriver til os.

Der er døgnåbent i sparekassens lobby, som man kan komme ind i ved at køre et betalingskort fra sparekassen gennem kortlæseren i døren. Her kan man som nævnt både hæve penge og sætte penge ind via automaterne.