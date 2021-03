Spærring af vej gælder fra torsdag

Det er ikke altid lige nemt at planlægge vejarbejde. Det må entreprenøren og AffaldPlus erkende i forbindelse med arbejdet med at lægge fjernvarmerør i Sorø.

Der blev tidligere meldt ud, at spærringen af Nordmarksvej i nordgående retning skulle gælde fra 15. marts, men vejen er fortsat åben for trafik i begge retninger.

Projektleder Tommy Fer fra AffaldPlus fortæller nu, at det har taget længere tid end ventet at få tilladelse til omlægning af trafikken. Derfor spærres det ene spor (nordgående) først fra torsdag morgen den 18. marts. Spærringen forventes at vare i tre uger.