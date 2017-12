Sort tudse som skattekommentar

- Den første slags sørger bankerne jo for, så det behøver vi andre ikke at tænke på, mens de sorte penge er noget, vi skal til at gå og anmelde selv. Hvis altså lovforslaget går igennem, klukker pottemager Mogens Kræmer og henviser til det lovforslag, som skatteminister Karsten Lauritzen har fremført for at komme sort arbejde til livs.