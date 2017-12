Se billedserie Kiropraktor Carsten Nøddeskou har fået en lokal fotovæg hos Kiropraktor.com i Storgade 12. Den store interesse på Facebook betyder, at han lørdag fra kl. 10.30-11.30 holder »fernisering« af udstillingen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Sort-hvide fotos skal skabe grøn misundelse

Sorø - 15. december 2017

Lokale fotografer udstiller hos Kiropraktor.com i Storgade 12. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Tidligere har skiftende kunstnere udsmykket »trappeopgange« til 1. sal hos Kiropraktor.com, men kiropraktor Carsten Nøddeskou ville gerne finde en mere permanent løsning.

- Jeg ville gerne have noget, der præsenterer Sorø, og det affødte idéen om at skabe en lokal fotovæg, fortæller han.

- Kun cirka 20 pct. af dem, der kommer til behandling hos os, er fra 4180 Sorø, og så var det, at jeg tænkte, at kunne vi skabe en væg, der ville gøre dem udefra grønne af misundelse over, at de ikke bor i Sorø, så var målet nået.

Det sidste er naturligvis sagt med et glimt i øjet - men faktisk er Carsten Nøddeskou med den nye væg også tæt på at nå det »mål«.

Sorø har nemlig en række dygtige amatørfotografer, der på deres ture rundt i lokalområdet »fanger« Sorø fra mange forskellige vinkler.

- Jeg tænkte, at det var en opgave, som min gamle Junior Chamber-ven, Poul-Jørgen Larsen, kunne hjælpe mig med. Jeg har jo set på Facebook, at han er en af fotograferne - og det er oven i købet så heldigt, at hans datter, Maria, er dekoratør. Jens Petersen har sørget for at få printet billederne i en fin kvalitet.

Da Carsten Nøddeskou lancerede idéen i Facebook-gruppen 4180 Sorø, kom der mange »likes« og masser af positive kommentarer. Det overbeviste ham om, at også lokale borgere kunne tænke sig at se planen realiseret - genkendelsens glæde skal man ikke fornægte, og for mange soranere gælder det jo netop, at hjertet i høj grad banker for byen.

- Poul-Jørgen samlede motiverne ind, og han kom med dobbelt så mange, som jeg skulle bruge, fortæller Carsten Nøddeskou.

- Vi blev hurtigt enige om, at vi skulle holde os til sort-hvid motiver, for ellers ville der på væggen blive en total farveforvirring.

Nu er billederne hængt op, og lørdag den 16. december mellem kl. 10.30 og 11.30 kan alle kigge inden for hos Kiropraktor.com i Storgade 12. Der er et glas champagne og også lidt godt til børnene.

Følgende fotografer er repræsenteret: Kristian Tange, Kaj Sparrewath Hansen, Brian Baltzer, Mark Darré, Louise Peitersen, Jeanette Bernholm, Jens Petersen og Poul-Jørgen Larsen.