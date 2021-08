Tidligere sognepræst i Sorø, Benni Nordberg-Hansen, er død, 95 år.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Sorøs tidligere sognepræst er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorøs tidligere sognepræst er død

Sorø - 02. august 2021 kl. 19:04 Kontakt redaktionen

Tidligere sognepræst ved Sorø Klosterkirke, Benni Nordberg-Hansen, er død 95 år gammel.

Benni Nordberg-Hansen voksede op i Sundby på Amager. Med egne ord som et forkælet enebarn, men det hindrede ham nu ikke i målrettet og arbejdsomt at gå efter det virke, der kom til at fylde hans liv.

Allerede som blot 25-årig kunne han kalde sig cand.theol. og blev efterfølgende ansat som hjælpepræst ved Kingos Kirke på Nørrebro.

Tre år senere blev han ansat som sognepræst ved Rye og Kirke Sonnerup kirker og var i den anledning i audiens hos Kong Frederik IX for at takke for udnævnelsen.

Benni Nordberg-Hansen fortalte ved sin 90 års fødselsdag selv om det royale møde:

- »Sig mig, hvor gammel er De egentlig?«, spurgte kongen. »28 år«, lød svaret, hvortil kongen replicerede: »Det var spilleme tidligt at få embedet. Nu håber jeg ikke, at De møder for mange sure menighedsråd. Good luck«.

Det gjorde Benni Nordberg-Hansen ikke, og han blev ved de to kirker i 20 år, inden han blev fristet af stillingen i Sorø. Også her blev han i embedet i 20 år - med mindst lige så stor glæde.

Det vil nok også have været mere end almindeligt svært at være et surt menighedsråd, for Benni Nordberg-Hansen var selv et lunt, smilende og venligt menneske.

Otte år før, at turen gik til Sorø, var han blevet gift med Inger, og i deres gæstfri hjem i præsteboligen på Asser Riigsvej var der ikke bare plads til konfirmandundervisning og samtaler med sognebørn, men også til julegavesløjd for børn og diverse møder.

Ni gange om året samlede Benni Nordberg-Hansen således de pensionerede præster i Sorø til kaffe, hygge og fordybelse i et teologisk emne.

Benni Nordberg-Hansen efterlader sig hustruen Inger og deres tilsammen fem børn, 14 børnebørn og syv oldebørn.

Benni Nordberg-Hansen bliver bisat fra Sorø Klosterkirke lørdag den 7. august kl. 15.30.