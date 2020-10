Sorøs største fest ramt af aflysning

Aflysningerne står i kø i denne tid på grund af Covid-19, og arrangørerne bag Kyndelmisse-festen i Sorø bymidte har nu også måttet erkende, at det ikke bliver muligt at gennemføre det store arrangement.

Lysfesten skulle have fundet sted den 30. januar, og faktisk var der lagt op til en særlig udgave, fordi det næste år ville have været 20. gang med Kyndelmisse.

- Det er desværre ikke forsvarligt at afholde så stort et arrangement, som situationen er nu. Det er rigtigt ærgerligt, men risikoen for smittespredning vil være for stor, og det vil ikke være muligt at overholde de gældende restriktioner, siger projektleder på Kyndelmisse, Sanne Lohmann.