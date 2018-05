Sorøs »kunst-misfoster« kan fejre 75 år

Da Sorøs kulturspidser i 1938 arbejdede på at få skabt et kunstmuseum med en fast kunstsamling i byen, overvejede man at lave et museum med kunst fra Vestsjælland.

- Men vi har ikke sådan en kunstner-kultur her i området. Og modstanderne mente, at det ville blive et kunstnerisk misfoster. Derfor laver man en generel kunstsamling med noget af landets fineste kunst, så folk kunne møde de vigtigste kunstnere fra samtiden. Det blev et lille spejl af Statens Museum for Kunst. Det var idéen bag mange tidlige provinsmuseer, fortæller Charlotte Sabroe til DAGBLADET og Sjællandske.