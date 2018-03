Se billedserie Sorø-skolerne klarer sig på flere områder lidt bedre end tidligere. Foto: Peter Andersen

Sorøs folkeskoler kan notere en behersket fremgang

Sorø - 22. marts 2018 kl. 14:16 Af Bjarne Stenbæk

Der er stadig plads til forbedring, men skolernes seneste kvalitetsrapport giver anledning til optimisme. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Med ønsket om, at der skal arbejdes videre på at styrke elevernes trivsel samt generelt forbedre resultaterne i matematik nikkede et næsten enig børn og undervisningsudvalg til kvalitetsrapporten for Sorø Kommunes skolevæsen 2016-17. Politikerne ønsker også, at der skal sættes ind på at løfte resultaterne på skolernes mellemtrin, og så var politikerne godt tilfredse med, at eleverne i rapporten generelt udtrykker, at de generelt set er glade for deres lærere.

Bo Mouritzen fra Enhedslisten var dog ikke tilfreds med rapporten. Han kunne ikke tage den til efterretning, men fik ført til protokols, at han vurderer, at de udfordringer, kvalitetsrapporten viser, skyldes, at folkeskolen i Sorø Kommune ikke har de nødvendige økonomiske resurser til kompetenceudvikling af lærerne.

9. klasse

Rapporten viser, at der er en stigning i karaktergennemsnittet på 9. klassetrin i de bundne prøvefag (engelsk og fysik/kemi) fra skoleåret 2014-15 til 2016-17 - men til gengæld et mindre fald i matematik. Faktisk er der også på de bundne prøvefag et mindre fald fra 2015-16 til 2016-17. Med hensyn til dansk angiver rapporten et sted, at der er sket et mindre fald, mens der et andet sted står, at der ses en positiv udvikling i dansk. Antallet af unge, der tre måneder efter afgangsprøven er i en ungdomsuddannelse, er steget fra 33,5 pct. i 2014 til 44,,4 pct. i 2016.

Også efter 15 måneder er der en stigning i antallet af unge, der er i gang med en uddannelse - men der ses dog et mindre fald i andelen af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for seks år efter 9. klasse.

Af resultaterne op til 8. klasse kan det konstateres, at kommunens skoler i forhold til elever med gode resultater næsten præsterer på niveau med landsgennemsnittet i dansk - men lige mangler lidt i forhold til det nationale mål på 80 pct. I matematik ligger folkeskolerne i Sorø generelt set fortsat et stykke under landsgennemsnit. Der er blevet færre elever, der læser dårligt. Også antallet af elever med dårlige resultater i matematik er faldet. 6. klassetrin skiller sig ud på »matematik-kortet«. Her er der 76 pct., der klarer sig rigtig godt, mens der til gengæld også er blevet flere elever, der klarer sig dårligt. I den ene ende er man ved at nå landsgennemsnittet på 80 pct. - i den anden ligger man en del over landsgennemsnittet i antal, så hvad der vindes på den ene side, tabes tilsyneladende på den anden.

På trivselsmålingen følger Sorø Kommune generelt set landsudviklingen. Trivslen på Sorø-skolerne nærmer sig også hinanden. Variationen mellem skolerne er faldet fra op til 0,6 point til op til 0,4 point. Men der er over de tre år, målingerne er foretaget, meget stor lighed imellem svarene.

I 4.-9. klasse spores der udfordringer i kategorien »støtte og inspiration i undervisningen«, mens den største udfordring på 0.-3. klassetrin synes at være »medbestemmelse«. 55 pct. af eleverne mener ikke, at de er med til at bestemme, hvad der skal foregå i timerne. En lille bonus ligger i, at de små elever oplever, at toiletforholdene er blevet bedre.

Fagcentret mener fortsat, at der skal arbejdes med at udvikle folkeskolen. Både de faglige resultater og trivslen skal forbedres, og flere unge skal gøres klar til videre uddannelse. Fagcentret arbejder videre med den vedtagne udviklingsaftale for Fagområdet Børn & Familier. Skoleåret 2018-19 har tre fokuspunkter:

Elevcentretet lærings- og ledelsespraksis skal forankres solidt i organisationen. Der skal skabes et fælles læringssyn og stærke overgange med fokus på bl.a. tidlig indsats og med henblik på at forbedre de faglige resultater og trivslen samt at gøre flere unge uddannelsesparate - flere unge skal også gerne begynde på en erhvervsfaglig uddannelse. Og så skal fælles kommunale vejledere i dansk, matematik, science, pædagogik,, læringscenter og talent gennemføre tiltag med henblik på at forbedre de faglige resultater.