Sorøs Sanne er ene i vildmarken

Sanne er oprindelig uddannet anlægsgartner. Hun er også ivrig kajakroer og har gennemført to halve ironman. Hun er et temperamentsfuldt konkurrencemenneske med masser af gå-på-mod, og hun vil gå langt for at vinde. Deltagerne må hver vælge en ting at tage med - Sanne valgte et spejl.