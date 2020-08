Borgmester Gert Jørgensen fortæller, at Sorø Kommune afventer retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, efter at Sorø på grund af corona-smitte er kommet under skærpet opmærksomhed. Foto: Thomas Olsen

Sorø under skærpet corona-opmærksomhed: Kommunen følger udviklingen

Sorø - 10. august 2020 kl. 16:35

Sorø Kommune afventer retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, efter at det står klart, at Sorø er kommet under skærpet opmærksomhed i forbindelse med corona-smitte.

- Vi har ikke fået det endelige tal endnu, men vi har fået at vide, at vi overskrider tallet for skærpet opmærksomhed med 0,1 procent, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Man kommer under skærpet opmærksomhed, når man runder 20 procent smittede pr. 100.000 indbyggere, og vi ligger altså på 20,1.

Når man kun er 30.000 indbyggere, skal der ikke så mange til for at rykke på procenterne. Som nævnt har Sorø ikke fået det nøjagtige antal, men det ligger formentlig i størrelsesordenen syv-otte stykker.

- Vi har jo med tilfredshed noteret, at vi har været igennem en lang periode uden smittede, og det havde vi håbet, at vi kunne fortsætte, siger Gert Jørgensen.

- Men vi er naturligvis også så realistiske, at vi godt ved, at når man er nabo til et epicenter, må det også have konsekvenser for os. Vi har en del fra Sorø Kommune, der arbejder i Ringsted - blandt andet på Danish Crown-slagteriet.

- Vi ved ikke, hvor de smittede bor eller opholder sig, men vi er klar til at følge de anvisninger, vi får - og til at hjælpe med at få smittede isoleret, hvis vi skal det, siger borgmester Gert Jørgensen.