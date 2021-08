Den socialdemokratiske gruppe med Anne Madsen (i midten) i spidsen går efter »den yderste konsekvens«. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Sorø-topchef skal hives i retten, mener flere partier

Sorø - 24. august 2021 kl. 11:41 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Hvilke konsekvenser skal det have, at kommunaldirektør Søren S. Kjær ifølge DR har brugt Sorø Kommunes kreditkort til privat forbrug? Det skal de folkevalgte politikere i kommunalbestyrelsen tage stilling til. Og indtil videre er flere partier klar til at skride til en politianmeldelse.

Linda Nielsen fra Socialistisk Folkeparti er klar i mælet.

- Det er ikke fordi, kommunaldirektøren er en gemen vaneforbryder. Men fejlen er meget alvorlig. Man har lov til at lave fejl, men her er vi kommet over skalaen for en lille fejl. Men jeg kan ikke tillade mig som politiker at vurdere, hvor strafbart eller ulovligt det her er. Det skal andre forholde sig til, så ja, der skal ske en politianmeldelse, siger Linda Nielsen.

Samme holdning har Bo Mouritzen fra Enhedslisten.

- Det skal politianmeldes for at få en afklaring af, hvad en kommunaldirektør må. Om det er lovligt eller ulovligt. Men også fordi, det handler om kommunale midler, og borgerne skal være sikre på, at pengene bliver brugt ordentligt. Sagen skal igennem de rigtige kanaler, og det er hos politiet, siger Bo Mouritzen.

Anne Madsen fra Socialdemokratiet vil ikke bruge ordet »politianmeldelse«, men fortæller, at den socialdemokratiske gruppe er klar til »den yderste konsekvens«.

- Det er så alvorligt, at vi går efter den yderste konsekvens. Det er vigtigt for os, at der ikke skal være forskel på en sosu-hjælper og en med højere titler. Alle skal behandles lige, siger Anne Madsen.

Blandt det borgerlige flertal i kommunalbestyrelsen er det småt med kommentarer til sagen.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg vil ikke begynde at rode op i det der, siger Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti.

- Vi har ingen kommentarer til DR's informationer, siger den konservative gruppeformand Bo Christensen.

Niels Aalbæk Jensen fra Frigængerne mener, at det er forhastet at tage stilling til spørgsmålet om en politianmeldelse allerede nu.

- Jeg mangler at høre Søren S. Kjærs forklaring, og derfor synes jeg ikke, det er seriøst at råbe op om en politianmeldelse. Vi skal lige klappe hesten. På min vægtskål har Søren S. Kjær gjort meget mere godt end skidt for Sorø Kommune, og man kan ikke dømme et helt menneske for én fejl, siger Niels Aalbæk Jensen.

