Sorø taber landsretssag om gadelygter

De daværende Sorø, Dianalund og Stenlille kommuner overdrog i 1993 deres udelysanlæg til det daværende NVE. Aftalen er ændret og rettet til flere gange undervejs, men ifølge dommen og præmisserne på i alt 67 sider har en del af aftalegrundlaget i forhold til afskrivninger, moderniseringer og kabellægning været uklart.

SEAS-NVE forlangte lidt over 51 millioner kroner for anlægget, da Sorø Kommune i 2018 opsagde aftalen, men kommunens statsautoriserede revisor regnede sig frem til, at Sorø Kommune undervejs i sin abonnementsaftale havde afdraget 16,7 mio. kr. på værdien. Dommeren konstaterede. at SEAS-NVE ikke havde bestridt kommunens opgørelse, og både på grund af det og af aftalens uklarheder fik kommunen medhold. SEAS-NVE blev også dømt til at betale Sorø Kommune sagsomkostninger på 650.822,12 kroner.

Sorø Kommune betalte ved udgangen af maj 2018 34,3 millioner kroner for anlægget, mens parterne var enige om at lade retten afgøre tvisten om de resterende 16,7 millioner kroner.