Sorø stadig i den lave corona-ende

Tallene viser, at der i den seneste uge er registreret syv smittede i Sorø Kommune, der har knap 30.000 indbyggere. Det betyder, at Sorø Kommune lige netop sniger sig med som nummer 90 på listen over de kommuner, der nu har et incidenstal, der overstiger sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på 20 per 100.000 indbyggere. Sorø aktuelle tal er 23,5, når man regner indbyggertallet op til 100.000.