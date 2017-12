Direktør Hans Christian Nielsen fra Bøgeris Transportbånd fortæller om virksomhedens erfaringer med at ansætte en marketingkoordinator. Foto: Bjørn Armbjørn

Sorø skal have fat i de højtuddannede

Sorø - 03. december 2017

Bestræbelserne på at styrke de lokale virksomheder ved at få ansat højtuddannede medarbejdere sætter Sorø Erhverv fokus på ved sit næste netværksmøde. Det holdes hos Process Engineering i Energiens Hus på Energivej 3 i Sorø onsdag den 6. december fra kl. 15.30-17.00. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- For de fleste virksomheder er medarbejdernes kompetencer afgørende for virksomhedens vækst og udvikling, siger erhvervschef Laila Bregner Carlsen.

- Derfor belyser vi forskellige måder at opkvalificere sine medarbejderkompetencer. Det kan f.eks. være gennem opkvalificering af virksomhedens ufaglærte medarbejdere - eller det kan ske gennem højtuddannede medarbejdere.

På netværksmødet kan man blandt andet møde virksomheden Bøgeris Transportbånd, som i disse måneder gør sig de første erfaringer med at invitere en højtuddannet medarbejder inden for i virksomheden. Direktør Hans Christian Nielsen siger:

- Vi har ansat en marketingkoordinator i en tidsbegrænset stilling. Vi oplever, at hun kan noget, vi andre ikke kan. Blandt andet har hun hjulpet os med at indføre et nyt system, og hun har fået bedre styr på vores hjemmeside og vores markedsføring, så vi nu kommer ud de rigtige steder, også på de sociale medier. Helt konkret har hun frigjort en masse tid for vores sælgere, så de har kunnet bruge mere tid på at komme ud til kunderne og derigennem styrke salget. Til andre virksomheder, som overvejer at åbne op for en akademisk medarbejder, vil jeg bare sige: Prøv det. Det har været værdifuldt for os.

Advokat Brian Pihl Pedersen fra Sorø Erhvervsudviklingsråd mener, at virksomhederne skal turde gøre noget andet for at skabe et bedre fundament for fremtidig vækst.

- Al erfaring viser, at det ofte skaber vækst, når man tager en akademiker ind i en virksomhed, siger han.

- Man får en medarbejder, som tænker anderledes og ser på tingene fra en lidt anden vinkel. Det kan for eksempel være mere analytisk tilgang til virksomhedens kundesegmenter, markedsføring eller produktion. Forskelligheden giver pote og nytænkning. Men det kræver, at virksomheden er bekendt med, at der kan være et sådant behov.

På netværksmødet kan man desuden møde Michelle Pedersen fra Syddansk Universitet. Hun vil fortælle om mulighederne for at samarbejde med universitetsstuderende og på den måde få glæde af en højtuddannet i et mere uforpligtende samarbejde.

Sorø Erhvervs netværksmøder er åbne for alle virksomheder. Tilmelding til Sorø Erhverv på erhvervsservice@soroe.dk.