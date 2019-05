Se billedserie Indtil videre er den nye Frederiksberg Skole den eneste bygning, der har fået et solcelleanlæg. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sorø sætter solcelleprojekt på pause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø sætter solcelleprojekt på pause

Sorø - 27. maj 2019 kl. 10:16 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune opgiver indtil videre at sætte flere solcelleanlæg op på kommunale bygninger.

Byrådet har ellers afsat 6,25 millioner kroner til solcelleanlæg på flere bygninger. Planen var at opsætte anlæg på Stenlillehallen, Frederiksberghallen og på Frederiksberg Skole.

Men kun Frederiksberg Skole syd for Sorø har fået et solcelleanlæg. Og et flertal af politikerne i Sorøs byråd har besluttet at vinke farvel til resten af solcelle-eventyret - i hvert fald indtil videre. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Nye regler betyder, at det vil blive dyrere at finansiere resten af solcellerne. Da byrådet godkendte projektet i 2016, var det muligt at låne penge til formålet hos kommunernes egen kreditforening, der hedder KommuneKredit.

Siden er der blevet vedtaget en ny fortolkning af loven på området, så en kommune ikke længere kan låne penge til solcelleanlæg hos KommuneKredit. Dermed er økonomien i projektet også ændret.

Både den kommunale forvaltning og det borgerlige flertal i byrådet mener derfor, at det er bedst at sætte solcelle-visionerne på pause.

- Det er ikke det samme som, at vi ikke vil have flere solceller. Men det er på baggrund af de lånevilkår, der er nu. Vi kan måske vende tilbage til projektet senere, sagde borgmester Gert Jørgensen (K) på det seneste byrådsmøde.

Lars Schmidt (DF) rejste sig for at give udtryk for sin utilfredshed med forløbet i sagen.

- Det er urimeligt, at man ændrer på reglerne undervejs. Den måde at agere på er ikke i orden, sagde Lars Schmidt.

Bo Mouritzen (EL) havde et ændringsforslag med til resten af byrådet. Han foreslog, at kommunen skulle finde en alternativ måde at finansiere projektet på for at kunne fastholde planen om flere solcelleanlæg på kommunens bygninger.

Der var dog ikke politisk opbakning til hans forslag. Han stemte selv for. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen stemte hverken for eller imod, og resten af byrådet stemte imod.

- Vi er nødt til at fokusere mere på grøn omstilling, sagde Dennis Gartig (S), selvom han ikke stemte for Bo Mouritzens forslag.

- Forudsætningerne er ikke længere til stede, men selvfølgelig finder vi ud af at hente det her et andet sted. Vi skal have fuld damp på den grønne omstilling, sagde Niels Aalbæk Jensen (Alt.), inden han stemte imod ændringsforslaget.

4,75 af projektets 6,25 millioner kroner er ikke blevet brugt. Den resterende anlægsbevilling er nu blevet annulleret.