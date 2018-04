Der bliver bygget nye huse på Frederiksberg i de her år. Men Sorø Kommune skal også vækste andre steder i kommunen, mener udvalgsformand Rolf Clausen (V). Foto: Merete Jensen

Sorø når ikke vækstmål om 30.000 indbyggere

Sorø - 03. april 2018 kl. 12:35 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Sorø Kommunes vækststrategi for årene 2016 til 2018 ligger der et overordnet mål om, at kommunen skal runde 30.000 indbyggere i 2018.

Men det kommer ikke til at ske. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sådan viser den nyeste status på kommunens vækststrategi, som også er blevet fremlagt for politikerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget.

1. januar 2018 var indbyggertallet på 29.669 personer. Og dermed bliver målet ikke nået i år, lyder det fra kommunens forvaltning.

En ny befolkningsprognose for årene 2016 til 2024 indikerer dog, at indbyggertallet formentlig vil runde de 30.000 på et tidspunkt i 2019.

Udvalgets politikere har nu besluttet, at de vil opdateres på bosætningsindsatsen igen i starten af 2019.

Forvaltningen skal også komme med nogle anbefalinger til, hvordan indsatsen kan styrkes.

- Vi er godt på vej, og vi vil følge det tæt, siger udvalgsformand Rolf Clausen (V).

Udvalget vil blandt andet have kommunens forvaltning til at give nogle bud på, hvorfor Frederiksberg er kommunens mest efterspurgte område, og om de erfaringer kan bruges i andre dele af kommunen.

- Skal vi justere undervejs? Er der nogle parametre, man kan skrue på for at synliggøre, at vi har forskellige varer på hylderne i hele kommunen? For vi vil også gerne vækste andre steder end på Frederiksberg, siger Rolf Clausen.

På mødet fik udvalget også en status på en række andre områder, der hører under vækststrategien.

Blandt andet udviklingen i indbyggertallet i Sorø kommune, der har været støt stigende fra 2014 til 2018. Gennem en årrække har indvandrere været årsag til stigningen. Men sådan er det ikke længere. Nu er der i stedet sket en stigning i antallet af tilflyttere.

Boligudviklingen i kommunen har stået stille i nogle år efter den økonomiske krise. Nu er der nye boliger på vej flere steder i kommunen, og forvaltningen forventer, at det vil give et boost til indbyggertallet.

Linda Nielsen (SF) er også medlem af arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, men hun deltog ikke i udvalgsmødet.