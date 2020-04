Sorø-kalenderen indbragte i 2020-udgaven 33.000 kroner til Mælkebøttecentret i Nuuk. Privatfoto Foto: Torben Christoffersen

Sorø-kalender sender 30.000 kroner til grønlandske børn

Sorø - 19. april 2020

Det er lidt tidligere end de foregående år, men i lyset af Corona-pandemien har foreningen besluttet at fremskynde overdragelsen af overskuddet.

- Jeg er meget glad for og stolt over, at erhvervslivet i Sorø og Sorø Kommune støtter vores projekt, så det har været muligt for ottende gang at udgive en kalender, som præsenterer Sorø fra sin bedste side, siger Hanne Juel Christoffersen.

- Og det er dejligt at konstatere, at så mange borgere i Sorø og omegn køber en kalender. Tak for den gode hjælp. Det giver os energi til at fortsætte projektet, og der er fuld gang i forberedelserne til 2021-kalenderen.

Direktøren for Mælkebøttecentret, Kirsten Ørgaard, glæder sig over, at mange sultne børn i Nuuk vil få gavn af pengene fra Sorø-kalenderen.

- Vi er meget taknemmelige for jeres indsats og donation. Vi ved, at mange har andel i dette og tusind tak til alle, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, at alt er vel hos jer i denne coronatid. I Mælkebøttecentret arbejdes der ihærdigt på at forebygge smitte, og vi har udarbejdet en stor og bred beredskabsplan, der tager højde for mulige scenarier, som vi håber, aldrig vil ske. Skoler og institutioner skal holde lukket, så Værestedet er derfor også lukket - men vi laver sandwich og lignende, som børnene kan hente om eftermiddagen.

På https://www.mb.gl/da/nyheder/nyheder.html kan man læse om Mælkebøttecentret i Nuuk.