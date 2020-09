Sorø skal være med i DK2020. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sorø i nyt klimasamarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø i nyt klimasamarbejde

Sorø - 03. september 2020 kl. 07:25 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune skal deltage i et nyt klimasamarbejde med navnet DK2020.

KL står bag DK2020-partnerskabet sammen med blandt andet Realdania og den grønne tænketank Concito, og ambitionen er, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimaplan efter samme metode og med ensartede målinger.

Målet med DK2020 er at få udviklet handlingsorienterede klimaplaner, der beskriver, hvordan kommunerne opnår nul udledning af drivhusgasser senest i 2050 samt delmål og reduktioner i årene frem mod 2050.

Desuden skal klimaplanerne definere, hvordan den enkelte kommune vil tilpasse sig fremtidens klimaforandringer.

Sorø Kommune søger om at komme med i DK2020 fra november i år. Samarbejdet betyder, at kommunen skal i gang med at finde svarene på en lang række spørgsmål.

Klimahandlingsplanen bliver til med støtte fra Realdania og Concito. I november bliver der holdt et seminar for byrådets politikere, hvor klimaplanen og borgerinddragelse drøftes.

Politikerne skal også tage stilling til, om der skal afsættes ekstra penge til energieffektiviseringer og grøn omstilling og ekstra mandetimer til klimahandlingsplanen og opfølgning. De konkrete investeringer besluttes fra sag til sag.

Sorø Kommune vil også invitere Sorø Erhverv og Erhvervshus Sjælland til et partnerskab med fokus på grøn omstilling og erhvervsfremme.

Der skal desuden iværksættes tiltag for at fremme borgerinddragelse.

Netop borgerinddragelsen blev heftigt debatteret på det seneste byrådsmøde. I embedsmændenes indstilling til politikerne stod der nemlig, at borgerinddragelse ikke skulle ske via et §17, stk. 4-udvalg.

Det er et midlertidigt, politisk udvalg, som byrådet kan udpege til at varetage særlige opgaver.

Partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen var imod den formulering, som ifølge dem udelukker muligheden for et §17, stk. 4-udvalg.

Det politiske tovtrækkeri endte med et kompromis og en ny formulering, som fik opbakning fra hele byrådet. Nu står der i beslutningen, at »der for nærværende ikke er grundlag for at etablere et §17, stk. 4-udvalg«.

Her i 2020 er der afsat 150.000 kroner til kommunens klimaarbejde.

Derudover har kommunen et ønske om at afsætte 550.000 kroner til at arbejde videre med klimaplanen i 2021. Halvdelen af pengene skal bruges til at udarbejde klimahandlingsplanen, og den anden halvdel skal bruges på at skubbe konkrete klimaindsatser i gang. Det vil kommunen blandt andet gøre ved at inspirere borgere, virksomheder og foreninger til at bruge CO2-neutrale løsninger.

De 550.000 kroner er dog ikke fundet i kommunekassen endnu. Kommunens embedsmænd har fremsat et budgetønske, hvor de opfordrer byrådets politikere til at finde pengene i 2021-budgettet.

Økonomien i projektet bliver afklaret, når byrådets politiske partier mødes til budgetforhandlinger i løbet af efteråret.