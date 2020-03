Sorø har færrest indbrud i politikredsen

En ny opgørelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi viser, at der i år indtil videre har været 1,3 indbrud per 1000 husstande i Sorø kommune.

- I statistikkerne kan vi se, at Sorø kommune tidligere har været blandt de hårdest plagede kommuner i politikredsen. Så det ser positivt ud indtil videre, siger han til DAGBLADET og Sjællandske.

Det er svært at sige, hvad den præcise årsag er.

- Der er gjort forskellige indsatser. Borgernes egen indsats, hvor man prøver at gøre noget præventivt, og at politiet taler med dem, der har haft indbrud, kan have haft en gavnlig effekt, siger Jens Jedig Christiansen.