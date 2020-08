Sorø har fået sit eget bryglaug

Den blev stiftet forgangne weekend med deltagelse af omkring 25 øl- og bryginteresserede mennesker. De fleste fra Sorø og omegn, men også et par stykker helt fra København.

Laugets formål er at fremme interessen for og kendskabet til godt håndbrygget øl. Lauget skal bruges til at erfaringsudveksle og vidensdele.