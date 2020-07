Sorø har bedt om at få udsat høringsfrist i jernbanesag

- Det har vi bedt om, da sagen er sendt i høring i sommerferieperioden, og vi politisk skal have mulighed for at mødes og drøfte sagen. Og jeg har en klar forventning om, at det ønske vil blive efterkommet, siger Jens Nygaard, der dog endnu ikke har hørt, om det også bliver tilfældet.

Formand for byrådets udvalg for teknik og miljø, Jens Nygaard (V), har en klar forventning om, at Banedanmark imødekommer Sorø Kommunes ønske om at få udsat høringsfristen i sagen om en eventuel ny jernbaneføring.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her