Sorø-handel med i auktions-forsøg

Pris24 hedder et nyt forsøg på at give ny energi til et lokalt handelsliv. Bag app'en står blandt andre den gamle Sorø-kending, Jens Aggerbeck, der var kommunens første erhvervschef, og Sorø er første by, som forsøget køres i. Forsøget køres også i to andre byer.