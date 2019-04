Sorø gjorde sig lækker for 34 akademikere

Både Nicolai Skov Christiansen og Tobias Nørgaard gav som studerende i det panel, som Mads Steffensen forsynede med dilemmaer, udtryk for, at det præcis er arrangementer som det, Sorø Kommune satte op onsdag, der er en af vejene frem mod, at virksomheder og akademikere kan lære hinanden at kende og dermed også kan begynde at tage stilling til, hvad man kan bruge hinanden til. Meget få af de studerende havde på forhånd et kendskab til Sorø eller Sorøegnen - og så kan en rundtur med fortællinger om byen og egnen være med til at få dem til at åbne øjnene for, at der kan leves et godt liv uden for København. Og så tager det jo under en time - om DSB og Gud vil - at komme frem og tilbage.