Sorø er nummer 41 på hitliste over natur

Samme placering havde Sorø Kommune i øvrigt, da samme analyse blev foretaget for fire år siden for første gang.

Årsagen til en dårlig placering findes ofte i et stort by- eller landbrugsareal, som optager plads fra naturen, mens naturområder med levesteder for truede arter tæller positivt.

Sidst hitlisten blev udarbejdet, blev den kritiseret af en række borgmestre for at straffe by- og landkommuner unødvendigt hårdt. Det har forskerne denne gang taget højde for i sine beregninger.