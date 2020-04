Ældre borgere over hele landet skal have en så god pleje som muligt i denne vanskelige tid, pointerer formanden for byrådets social- og sundhedsudvalg, Lars Schmidt (DF). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sorø er med i ny sundheds-platform

Sorø - 08. april 2020

Sammen med to virksomheder skal Sorø Kommune oprette en landsdækkende digital platform til undervisning af basale sundheds-kompetencer.

Sorø Kommune har netop i samarbejde med virksomhederne KvaliCare og Plan2Learn fået 1.125.000 kroner fra Novo Nordisk Fonden til at oprette en landsdækkende e-learningsplatform, som stilles gratis til rådighed for alle landets kommuner i et år.

- På den måde er vi med til at sikre, at de medarbejdere fra andre områder, som vil få opgaver på plejeområdet, bliver klædt godt på til opgaven, og dermed at ældre borgere over hele landet får en så god pleje som muligt i denne vanskelige tid, siger formand for byrådets social- og sundhedsudvalg, Lars Schmidt (DF).

Platformen tilbyder e-learning i de basale sundhedsmæssige kompetencer, der er behov for, når andre medarbejdergrupper træder ind i plejeopgaver, eksempelvis håndhygiejne, infektionshygiejne, medicinadministration og mundpleje.

Der er også mulighed for at integrere den enkelte kommunes lokale instrukser i løsningen.

Desuden giver systemet et overblik over, hvilke medarbejdere der har gennemført hvilke e-learningsmoduler.

- Jeg er overbevist om, at platformen vil være til stor hjælp for kommunerne, fordi vi får en nem indgang til e-learningsmodulerne. Samtidig giver platformen også mulighed for at indsamle data, vi kan bruge, hvis vi en anden gang står i en situation, hvor der er brug for at oplære mange medarbejdere hurtigt, siger leder af Sorø Sundhed og Omsorg, Pia M. Nyborg Hansen.

Susan Jørgensen, direktør i KvaliCare, ser en stor fordel i platformen ikke mindst lige nu:

- I denne tid, hvor vi skal holde fysisk afstand, giver e-learning også den fordel, at medarbejderne ikke behøver være fysisk til stede for at gennemføre undervisningen. De kan få de nødvendige kompetencer hjemmefra, samtidig med at kommunen får et overblik over, hvem der har gennemført hvilke moduler.

KvaliCare venter at kunne åbne platformen op for alle landets kommuner efter påske.