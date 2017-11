Sorø Borgerskoles hold i Norge er Clement, Nanna, Martin, Mathilde, Marius, Asger, Andreas, Bastian, Gustav, Jonas og Silja Lys samt lærer Kristine Hønnerup. Privatfoto

Sorø-elever til Lego-finale i Norge

Sorø - 30. november 2017

sorø/Oslo: 11 elever fra 5.-6. klassetrin på Sorø Borgerskole drager fredag til den norske hovedstad Oslo, hvor de skal deltage i den skandinaviske finale i First Lego League. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske-

I de seneste uger har eleverne været på skolen til kl. 17.00 hver dag for at forberede sig optimalt til finaledysten, og kælderen under skolen har genlydt af mekanisk brummen og ivrig snak

Ingen af de 11 elever havde forventet, at de ville løbe med tre ud af fire priser ved First Lego League på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncentret i Sorø - især kom den prestigefyldte »robotpris« og »championpris« overraskende. Med vinderpokalen fulgte en invitation til det nordiske mesterskab - og et par hektiske uger med lange eftermiddage i kælderrummet, som holdet omdannede til robotværksted, pit og samlingslokale.

- Vi har trænet fire eftermiddage om ugen, og det har været mega hyggeligt at være her. Det er sjovt at være sammen med nogle andre end dem, man plejer være sammen med, siger Nanna fra 6. klasse.

Også arbejdsformen har adskilt sig fra hverdagen i klasselokalet. I First Lego League skal eleverne selv finde løsninger og selv beslutte, hvad de vil arbejde med og hvordan. Og det appellerer til de 11 elever, som har valgt at arbejde med genanvendelse af regnvand til toiletskyl.

- Det er sjovt, at vi selv skal finde på tingene i stedet for at få at vide, hvad man skal, siger Andreas.

Kristine Hønnerup er lærer for holdet. Hun bekræfter, at det er i meget høj grad er eleverne selv, der bestemmer, hvordan de vil gribe First Lego League-udfordringerne an.

- Det er eleverne selv, som har fundet på projektet og fundet på, hvad det skal indeholde. De har også selv valgt, at de vil lave en hjemmeside, og de har selv besluttet, at de vil bygge deres robot om før turneringen i Oslo. Min rolle er at hjælpe dem med selv at finde løsningerne og at få det hele til at hænge sammen, siger hun.

I alt 45 hold fra Danmark, Norge og Sverige er med i weekendens konkurrence´i Oslo.