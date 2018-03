Sorø bytter borgere med Slagelse og København

Men en tredjedel af fraflytterne er mellem 18 og 24 år, og lidt under en tredjedel af dem er mellem 45 og 64 år. Hele 80 procent har ikke børn i husstanden, og de flytter hovedsageligt herfra, fordi de ønsker at bo i en større by, på grund af familiære årsager eller på grund af manglende uddannelsesmuligheder.

- Det er et godt baggrundsmateriale at dykke ned i for at se, hvad vi kan gøre bedre. Og hvad kan vi gøre for at løfte de ting, som vi selv kan gøre noget ved? For nogle af tingene kan vi godt arbejde med. Det vil vi gerne kigge mere på, siger udvalgsformand Rolf Clausen.