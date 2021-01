Se billedserie Torvet skal gøres mere attraktivt at opholde sig på. I det hele taget skal byens rum - også Storgades baggårde - nytænkes, så de kan blive til glæde for borgerne.Foto: Lene Berthelsen

Send til din ven. X Artiklen: Sorø bymidtes tur til at få et lille løft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø bymidtes tur til at få et lille løft

Sorø - 18. januar 2021 kl. 17:08 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Dianalund, Ruds Vedby og Stenlille har én, Fjenneslev har udsigt til en, og nu er turen også kommet til Sorø.

Der er tale om et løft af bymidten. Et projekt, der i andre byer har fået betegnelsen »helhedsplan«, men i Sorø får navnet »udviklingspunkt«.

For Sorøs vedkommende er der da også tale om tre punktnedslag i bymidten. Tre udvalgte områder, som det skal gøres mere interessant og tiltrækkende at opholde sig i - end tilfældet er i dag.

De tre punkter er Torvet/Storgade, Busterminalen/Alléen og Søbredden/Carlsens Plæne. Områder, der tænkes løftet på hver sin måde. Den foreløbige inspiration er hentet i andre byer, men Sorøs borgere og andre interesserede får også mulighed for at give deres mening til kende ved møder og arrangementer senere på året - når coronaen har sluppet sit tag.

På Torvet og Storgade og i Storgades baggårde er målet at skabe et miljø, hvor man har lyst til at opholde sig, og hvor der kan fås oplevelser.

Ved Carlsens Plæne er det hensigten at skabe noget, der knytter området tættere til byen - kombineret med løsninger, der skåner klimaet - i dette tilfælde forhindre overløb af spildevand til Sorø Sø.

Ved Busterminalen/Alléen - og muligvis også med inddragelse af Dyrskuepladsen - er håbet, at skabe større sammenhæng til bymidten samt skabe rum, som folk har lyst til at benytte.

Alt i alt blev der ved seneste budgetaftale afsat cirka 5,5 mio. kr. til gennemførelsen af projekterne. Godt en halv million kr. skal bruges på at udarbejde selve planen. De penge kan bruges i år. Og de efterfølgende år er der sat penge af til at gøre planerne til virkelighed. To mio. kr. i 2022, to mio. kr. i 2023 og en mio. kr. i 2024.

Netop økonomien var da også årsag til den første uenighed, der kom frem da sagen var oppe og vende i udvalget for teknik og miljø for nylig. Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne), der ellers var med i budgetforliget, stemte imod igangsættelsen af projektet, da han mener, at der er sat alt for få penge af til formålet.

De byer og kommuner, forvaltningen har ladet sig inspirere af, har da også brugt nogle flere kroner. Således kigger Sorøs forvaltning mod Ringsted, når det gælder muligheder for at nytænke et torv. Og Ringsted Kommune operede med et budget, der var 10 gange så stort - alene til torvefornyelse.

Også økonomiudvalg og byråd skal sige god for de tre valgte indsatsområder og køreplanen for dem, inden der kan gås videre med projektet.